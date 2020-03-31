В Чувашии за сутки произошло 4 пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

30 марта сотрудники МЧС ликвидировали пожар в городе Алатырь. Возгорание произошло около 16.00 час. в одном из частных домов по улице Кутузова. Огонь уничтожил часть кровли и внутренней отделки строения. Спасены два соседних жилых здания.

В 21.07 час. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в селе Чуварлеи Алатырского района. Здесь пламя охватило дом 40-летнего сельчанина. Жилье от огня отстояли. Однако пламя успело повредить внутреннюю отделку помещений.

В ночь на 31 марта пожар уничтожил три дачных дома на территории садоводческого товарищества «Строитель» в Ленинском районе города Чебоксары. Еще три соседние дачи удалось спасти.

За дежурные сутки в Чувашии также зарегистрирован один лесной пожар, произошедший на территории Безднинского участкового лесничества Алатырского лесхоза. По предварительной версии, огонь перешел на лесной массив с горящей сухой травы. Пожар локализован на площади 90 га. В тушении были задействованы 110 человек и 14 единицы техники, в том числе от МЧС России – 25 человек и 4 единицы техники.

МЧС России напоминает: с наступлением весны растет число возгораний связанных с палом сухой травы. Будьте особенно внимательны при обращении с огнем! Не сжигайте сухую траву и мусор вблизи строений, не бросайте на землю непотушенные окурки! Прошлогодний сухостой и скопившийся за зиму сор могут легко вспыхнуть, а ветер превратить небольшой костер в неконтролируемый пожар.

31.03.2020

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