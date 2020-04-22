В населенных пунктах Алатырского района продолжается обработка домов от распространения коронавирусной инфекции с целью предотвращения ее распространения. Как сообщает администрация муниципалитета, совместно с филиалом Центра гигиены и эпидемологии в Чувашской Республике — Чувашии в г. Шумерля в Алатырском районе проводится дезинфекция домов, приусадебных участков, тротуаров поселений. При санитарной обработке поверхностей используются специальные средства, рекомендованные Роспотребнадзором.
22.04.2020
www.tavanen.ru
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