ВАлатыре во время транспортировки от двусторонней пневмонии умерла медицинская сестра 1976 года рождения, работала в Алатырской ЦРБ с 1995 года. С 20 мая она находилась на амбулаторном лечении с листком нетрудоспособности с диагнозом ОРВИ. 22 мая после тестирования был подтвержден положительный результат мазка на COVID-19.Об этом сообщает паблик «Чувашия без паники».

22 мая в 11:32 она поступила в инфекционное отделение Алатырской ЦРБ. Основной диагноз при поступлении — подозрение на коронавирусную инфекцию, вирус не идентифицирован, средне-тяжелое течение, внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония средней степени тяжести. При поступлении в инфекционное отделение также было выявлено: гипертония 2 стадии, хроническая сердечная недостаточность. Сопутствующие заболевания: ожирение, сахарный диабет впервые выявленный.

25 мая состояние женщины ухудшилось, усилились признаки дыхательной недостаточности, было принято решение о переводе в БУ БСМП Минздрава Чувашии (Чебоксары).

26.05.2020

www.tavanen.ru