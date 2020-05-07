В Алатыре (Чувашия) на торцевой стене четырехэтажного здания предприятия (площадь Октябрьской революции) завода «Электроприбор» появился рисунок с изображением прославленной летчицы, Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфёновой. О этом сообщает администрация Алатыря.

Ветерана всегда с большой радостью встречали на заводе. В 1971 году Зоя Ивановна была включена в состав комсомольско-молодежной бригады цеха №21. Коллективу присвоили ее имя.

Специалистам из Чебоксар понадобилось 4 дня для того, чтобы осуществить задумку коллектива завода. Работа выполнена в стиле граффити. Художники работали не только днем, но в темное время суток. Контуры рисунка наносились на стену с помощью проектора. Для того, чтобы выполнить такое масштабное граффити на стене высотой 21 метр, был использован специальный подъемник.

Граффити-рисунок воспроизведен с фотографии Зои Ивановны в молодости. В композицию вошли и самолеты У-2 (По-2), на которых она летала. Взгляд отважной летчицы устремлен вдаль и, кажется, будто и сейчас она смотрит в небо, которое когда-то позвало ее в полет.

Справочно Зоя Парфёнова — уроженка города Алатыря. До войны была лётчиком-инструктором аэроклуба. На фронт ушла добровольцем. После окончания в 1942 году курсов при Энгельсской военной авиационной школе была направлена в действующую армию. Принимала участие в боях на Северном Кавказе, Таманском и Крымском полуостровах. Заместитель командира эскадрильи 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, гвардии старший лейтенант Парфёнова совершила 739 боевых вылетов на бомбардировку складов с боеприпасами, переправ, скоплений живой силы и техники противника. Она единственная женщина из Чувашии, удостоенная высокого звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

7.05.2020

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