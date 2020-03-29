В администрации столицы Чувашии пояснили, что организации и предприятия, реализующие товары первой необходимости, могут продолжать свою деятельность. Всего в перечне 23 категории организаций. В нем первыми указаны детские товары, включая соски различных типов, в том числе для бутылочек. Далее – необходимые для профилактики заражения новой инфекцией товары: средства индивидуальной защиты, мыло, моющие, чистящие, дезинфицирующие и полирующие средства, медицинские изделия. В-третьих, зоотовары, в том числе корма для животных и ветеринарные препараты.

Продолжат работать организации, связанные с транспортом – продающие автозапчасти и топливо. Также для граждан должны остаться доступными товары, обеспечивающие безопасность: изделия для предупреждения пожаров и пожаротушения.

Электрическое, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, кабельная продукция, бытовые приборы, санитарно-технические изделия, садово-огородные предметы и инвентарь – всё необходимое в быту тоже включено в перечень.

Также в список товаров первой необходимости вошли спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция.

В завершении перечня указано, что товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента), также должны производиться и продаваться во время нерабочей недели.

29.03.2020

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