На планерке в администрации Чебоксар рассмотрен вопрос о новых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, введенных Указом Главы Чувашской Республики №166, который 20 июня 2020 года подписал врио руководителя региона Олег Николаев. Главе администрации Алексею Ладыкову о нововведениях в этой сфере доложил начальник отдела правовой экспертизы Юрий Афанасьев.

Как сообщает администрация столицы Чувашии, данный Указ теперь является основным и отменяет действия Указа №92 от 03.04.2020 г.

Многие ограничительные меры, введенные в апреле, сохранятся. Жители обязаны продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 м, сообщать о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, в региональный Роспотребнадзор (+7 (8352) 58-24-48, 58-51-66), Минздрав (+7 (8352) 26-14-14), Минцифраз (+7 (8352) 56-10-00) для получения дальнейших указаний. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет тоже предусмотрен, но теперь в качестве рекомендации.

Запрет деятельности сохраняется для ряда организаций развлекательного и досугового характера: кинотеатров, театров, детских игровых комнат, ночных клубов, а также для объектов физической культуры и спорта, например бассейнов и фитнес-центров. Ограничения останутся для массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, а также объектов массового отдыха. Бронирование мест в пансионаты, детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы в соответствии с Указом тоже приостановлено.

Разрешено работать аптекам, предприятиям, оказывающим услуги связи, или реализующим продовольственные товары и товары первой необходимости, а также осуществляющим продажу птицы и сельскохозяйственных животных.

Из нововведений – послабление для общепита. Кафе и рестораны теперь могут встретить посетителей на открытых террасах и верандах при соблюдении следующих правил: наличие отдельного входа для посетителей, предоставление услуг по предварительной записи, на территории – не более 5 столов, расстояние между ними – не менее 1,5 м. Данное ограничение не распространяется на дистанционную торговлю и на предприятия питания, обслуживающие организации, деятельность которых не приостановлена.

Кроме того, разрешена работа объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров с учетом обязательных условий: отдельный вход и не более 1 посетителя на 4 кв. м.

Сняты ограничения по посещению мест захоронений, прогулкам в парках и скверах (кроме аттракционов). Однако массовые мероприятия с очным присутствием граждан остались под запретом, исключение – события общероссийского, республиканского и местного значения, предусмотренные законодательными актами, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В ходе обсуждения вопроса глава администрации Алексей Ладыков обратился к заместителю руководителя Роспотребнадзора Чувашии Елене Прокопьевой и уточнил вопрос о деятельности прокатов. Представитель Федеральной службы отметила, что их работа находится под запретом, как и деятельность аттракционов, расположенных в общественных пространствах, и функционирование пляжей.

23.06.2020

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