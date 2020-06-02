В администрации Чебоксарского района — новые назначения.

Должность первого заместителя главы администрации, начальника отдела имущественных и земельных отношений заняла Наталья Тимофеева, ранее работавшая министром юстиции и имущественных отношений Чувашии. Пост первого заместителя главы администрации долгое время занимала Зоя Маслова. Она возглавила Центр социального обслуживания населения района.

Заместителем главы администрации по социальным вопросам назначен Сергей Димитриев, до этого занимавший пост министра труда и социальной защиты Чувашии.

Напомним, что должность заместителя главы администрации по социальным вопросам введена после реформирования структуры администрации на последнем заседании Собрания депутатов района.

2.06.2020

www.tavanen.ru