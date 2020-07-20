Прокуратурой Чебоксарского района проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан администрацией Кугесьского сельского поселения.

В ходе проведенной проверки установлено, что ответ на обращение одного из заявителей должностным лицом администрации сельского поселения в установленный законом срок не дан.

По материалам прокурорской проверки виновное должностное лицо привлечено судом к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.