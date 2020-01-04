Вчера в Канашском районе столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали.
ДТП произошло около 16:05 на 57 километре автодороги Аниш возле деревни Хучели Канашского района. Водитель «Киа-Пиканто», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-111940. В результате аварии смертельные травмы получил сидевший сзади 42-летний пассажир иномарки, житель Канашского района. Травмы получили 49-летний водитель «Киа» и его 53-летняя пассажирка. Кроме того, пострадали пассажиры «Лада-Калина»: 43-летняя женщина с 4-летним мальчиком и 57-летний мужчина, им также потребовалась госпитализация. 43-летний водитель «Калины» был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
4.01.2020
www.tavanen.ru
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