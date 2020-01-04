В аварии в Канашском районе погиб один человек

4 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вчера в Канашском районе столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали.

ДТП произошло  около  16:05 на 57 километре автодороги  Аниш возле деревни Хучели Канашского района. Водитель «Киа-Пиканто», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-111940.  В результате аварии смертельные травмы получил сидевший сзади 42-летний пассажир иномарки, житель Канашского района. Травмы получили   49-летний водитель «Киа» и его 53-летняя пассажирка. Кроме того, пострадали пассажиры «Лада-Калина»: 43-летняя женщина с 4-летним мальчиком и 57-летний мужчина, им также потребовалась госпитализация.   43-летний водитель «Калины» был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

4.01.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости