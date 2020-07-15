14 июля председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов провел ряд рабочих встреч в Чебоксарском районе.

Парламентарий встретился с главой администрации района Николаем Хорасевым и главой Большекатрасьского сельского поселения Юрием Башкировым. В ходе встречи обсуждался вопрос о выделении земельного участка под офис врача общей практики в д. Большие Катраси.

Вячеслав Рафинов настоятельно рекомендовал строить офис врача общей практики рядом со школой и новым детским садом, вблизи возводимого в деревне современного стадиона.

Руководитель Комитета осмотрел детский сад на 110 мест, возведенный в рамках национального проекта «Демография». В ближайшее время дошкольное учреждение примет малышей на радость сельчанам.

«Этот детский сад очень ждали. Он построен в соответствии с современными требованиями. Рядом имеются площадки для игр и занятий физкультурой на свежем воздухе. Группы будут светлые и просторные, ребятам в новом детсаду будет весело и уютно», – отметил Вячеслав Викторович.