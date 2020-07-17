16 июля председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов посетил Чебоксарскую районную больницу, где обсудил текущие вопросы с главным врачом Владимиром Викторовым.

Они выехали в д. Большие Катраси, где ознакомились с работой фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в многоквартирном жилом доме. ФАП обслуживает 1832 человека, в том числе более 300 детей.

Вячеслав Рафинов, осматривая территорию, предлагаемую под строительство офиса врача общей практики, отметил: «Надо принять все меры, чтобы попасть в бюджет 2021 года по строительству офиса врача общей практики в д. Большие Катраси. С появлением в деревне офиса врача, помещения ФАПа можно было бы использовать под жилье для медицинских работников».

Вячеслав Рафинов и Владимир Викторов посетили Шоркасинский ФАП, находящийся в аварийном здании 1902 года постройки. ФАП обслуживает 343 человека из пяти близлежащих деревень.

«Новый ФАП обязательно должен быть построен в ближайшее время. Это позволит оказывать сельчанам современную медицинскую помощь. Вопросы обеспечения медицинской помощью – самые актуальные для населения», – подчеркнул руководитель Комитета.