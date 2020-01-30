В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершена реконструкция участка автомобильной дороги «Кугеси — Икково — Тохмеево» в Чебоксарском районе Чувашской Республики». Подрядчиком на объекте выступила дорожно-строительная компания ООО «ВолгаДорСтрой». Работы велись с 12 августа 2019 года по 30 ноября 2019 года. Общая стоимость работ по контракту составила 135 618 000 рублей. Протяженность реконструированного участка автодороги составила 4,225 км, ширина проезжей части — 6 метров, категория дороги IV, ширина земляного полотна 10 м.

Как сообщает Минстрой Чувашии, с начала работ подрядчик перенес земляное полотно автодороги от деревни на расстояние согласно экологических норм, по СНиП. На всем протяжении реконструированного участка (4,225 км) уложен песок, щебень, два слоя асфальтобетона, под автодорогой и на заездах — 7 водопропускных труб с оголовками. Обновлен бетонный водовыпуск из пруда. Устроено два заездных кармана для остановки общественного транспорта, и посадочные площадки. Для подхода на остановочные площадки построены новые тротуары, устроен пешеходный переход, укреплены щебнем подъезды к остановочным карманам, установлены бортовые камни, для безопасности пешеходов — 250 пог. м перильных и дорожных ограждений. На остановочной площадке размещен автопавильон с урной. В ходе реконструкции демонтировано 9 старых и установлено 46 новых дорожных знаков

Объект сдан и принят в эксплуатацию специальной комиссией, с незначительными замечаниями, которые были исправлены в кратчайший срок. Заключение Минстроя Чувашии на реконструированный объект получено. Согласно условиям госконтракта гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядной организацией.

30.01.2020

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