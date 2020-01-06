В прямом эфире Первого общефедерального телеканала прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? телезрителей против знатоков. Один из вопросов прозвучал от телезрителя Алексея Оганесяна, выпускника 2008 года факультета прикладной математики, физики и информационных технологий Чувашского госуниверситета, ныне работающего разработчиком технической документации ООО «Когнитивные технологии». Об этом сообщает ЧГУ им. И.Н.Ульянова.

«Послушайте легенду. Дело было зимой. Богатый крестьянин вечерами любил проводить время за тем, что вынуждало его делать то, что делать он не любил. Крестьянин пообещал щедрую награду тому, кто придумает: как облегчить ему его нелюбимую работу. Идеи неожиданные. Солдат предложил стрелять, столяр пилить. Что в черном ящике?» – озвучил вопрос жителя Чебоксар ведущий телепередачи Борис Крюк.

Знатоки посчитали, что это «способы лузгать семечки». Ответ оказался не верным. По словам ведущего, богатый крестьянин любил есть орехи. Ему помог мастер-кукольник, который дал первому щелкунчика, приспособление для колки орехов.

«Алексей, поздравляю вас. Вы выиграли. Счет 2:1 в пользу зрителей», – отметил ведущий.

Выигрыш победившего телезрителя Алексея Оганесяна в этот вечер составил 558 тысяч 935,38 рублей.

Добавим, что выпускник факультета журналистики Чувашского госуниверситета 2012 года Роман Павлов победил в предновогоднем конкурсе видеороликов, который организовал известный певец и шоумен, народный артист России Николай Басков. Условием было записать видео со своим котом, который выбирает корм: рыбный или мясной. Роман Павлов заснял оригинальное видео со своим котом по имени Грю и выложил его в «Инстаграм». В итоге, победа в конкурсе и подарок от Николая Баскова – 100 тысяч рублей на «Айфон».

6.01.2020

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