Проведение первого собрания кредиторов по Чувашкредитпромбанку приходится перенести из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране и мире. Об этом врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев сообщил журналистам 17 апреля сразу после окончания видеоселекторного совещания с представителями Агентства по страхованию вкладов.

«Предварительно собрание кредиторов планировалось провести 25 мая. В ходе сегодняшнего общения стало понятно, что нам придется его на некоторое время отложить. Скорее всего, на середину июня. Можно считать, что с этой даты начнутся выплаты кредиторам разного уровня», – сообщил руководитель региона.

Он также напомнил, что физическим лицам, которые имели в Чувашкредитпромбанке вклады размером до 1,4 млн рублей, вернули деньги. Работа в интересах оставшихся кредиторов продолжается.

В ходе сегодняшнего общения Правительства республики с представителем конкурсного управляющего Чувашкредитпромбанка достигнута договоренность о тесном взаимодействии в целях ускоренной реализации имущества, входящего в состав конкурсной массы.

«Очевидно, это имущество будет интересно предпринимателям Чувашии. И, конечно же, его успешная реализация позволит быстрее погасить требования кредиторов, которые, в том числе, являются вкладчиками этого банка», – заключил Олег Николаев.

Ситуация с выплатами страхового возмещения кредиторам Чувашкредитпромбанка находится в зоне постоянного внимания врио Главы Чувашии Олега Николаева. В конце марта в Москве он провел встречу с руководством государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по вопросам, касающимся интересов вкладчиков банка.

Напомним, лицензия на осуществление банковской деятельности АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) была отозвана 7 ноября 2019 года. Решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 г. (резолютивная часть объявлена 20 февраля) акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (публичное акционерное общество) признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Через банк-агент – АО «Россельхозбанк» – осуществлены страховые выплаты 10 904 кредиторам Банка на общую сумму 2 702 млн рублей.

Обязательства банка составляют 3 972 млн рублей, в том числе задолженность по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 2 709 млн рублей.

17.04.2020

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