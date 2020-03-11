11 марта на заседании правительства Чувашии утверждены дополнительные выплаты «земским» докторам и фельдшерам.

До настоящего времени участники программы «Земский доктор» получали единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, а «земские» фельдшера – 0,5 млн рублей. Теперь дополнительный размер выплат составит 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, решивших устроиться на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Чувашской Республики. Перечень таких территорий находится в разработке.

С начала реализации программы «Земский доктор» в Чувашской Республике заключен 471 договор о предоставлении единовременных компенсационных выплат, в том числе 45 договоров в 2019 году.

В 2018 году стартовала программа «Земский фельдшер», в рамках которой трудоустроилось 63 фельдшера (в том числе 31 фельдшер в 2019 году), из них 30 фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и 33 фельдшера скорой медицинской помощи.

Лидерами по приему «земских» докторов и фельдшеров стали Канашский, Батыревский, Чебоксарский районы.

11.03.2020

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