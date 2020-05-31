Прокуратурой Чебоксарского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя д.Байсубаково Чебоксарского района, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

В судебном заседании установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении магазина, желая унизить честь и достоинство сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей и одетого в форменное обмундирование, в присутствии посторонних лиц стал высказывать в его адрес устные оскорбительные высказывания в агрессивной и неприличной форме, глубоко противоречащие нравственным нормам и правилам поведения в обществе.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, согласился с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным в совершении данного преступления, назначив ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Приговор суда в законную силу не вступил.

31.05.2020

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