В Чувашии работают 14 специализированных бригад скорой помощи: 10 бригад в Чебоксарах, 1 бригада в Новочебоксарске, 1 в Канаше, 1 в Батырево и 1 в Калинино. Медики и водители работают в режиме 12/12 часов в течение 8 дней. Фельдшеры и медсестры в режиме ожидания располагаются в отдельном помещении, не контактируя с другими сотрудниками. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Специализированные бригады выезжают только к пациентам с подтвержденным диагнозом или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. В перерывах между 12-часовыми сменами медики не уезжают домой, чтобы не подвергать риску заразиться свою семью, – на время отдыха они направляются в изолированное помещение. После вахты сотрудники уходят на карантин на 8 дней и сменяются новыми бригадами.

Чтобы в случае заражения исключить выпадение из работы всего отдела, подготовлены 6 рабочих мест в другом здании: для 5 круглосуточно работающих фельдшеров по приему вызовов и 1 старшего врача. Они находятся на связи с основным отделом и так же осуществляют свою работу.

30.04.2020

www.tavanen.ru