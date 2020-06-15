Выборы в Чувашии назначены на 13 сентября 2020 года, поэтому самое время выработать решение, чтобы обеспечить равные условия для всех претендентов на пост главы Чувашской республики. Для этого будут созданы коммуникативные площадки, на которых кандидаты смогут открыто встречаться с депутатами и главами районов. Работу по их организации возьмут на себя сами муниципалитеты. Решение организовать выборный процесс таким образом принято 15 июня на еженедельной планерке в Доме Правительства.

Вопрос обеспечения равных условий для всех кандидатов на предстоящих выборах главы региона сегодня поднял врио Главы Чувашии Олег Николаев. Он напомнил, что в минувший четверг выступая перед депутатами Госсовета, озвучил необходимость создания условий для прямого контакта кандидатов с муниципальными главами и депутатами.

Поскольку Совет муниципальных образований Чувашской Республики объединяет большинство глав районов и сельских депутатов, будет резонно ему подключиться к процессу и выстроить эту работу.

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Станислав Николаев предложил разместить коммуникативные площадки на базе районных администраций. «Все ресурсы, включая залы для собраний и технические возможности для проведения презентаций, у них есть» — отметил он.

По его словам, любой кандидат, включая тех, что еще не зарегистрированы официально, сможет обратиться в Совет или напрямую в администрацию с запросом на организацию публичной встречи. Таким образом, с программами действий, которые они будут предлагать, можно будет знакомиться лично.

«Отдельно проработаем механизмы оповещения возможных участников, приглашение общественности», — добавил он.

Отмечено, что коммуникативные площадки призваны максимально демократизирать выборный процесс. В результате мы получим широкое социально-политическое представительство и конкурентность выборов, чего давно не хватало в Чувашской республике.

Олег Николаев принял предложение и добавил: «Я также просил бы всех глав администраций, администрацию Главы Чувашской республики, ну и, конечно же, центральную избирательную комиссию активно содействовать вам в этом процессе».

15.06.2020

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