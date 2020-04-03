3 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел совещание с руководителями предприятий республики в режиме видеоконференцсвязи. Участники напрямую смогли задать вопросы, касающиеся организации деятельности своих учреждений в ближайшие две недели в связи Указом Президента России Владимира Путина от 2 апреля 2020 года.

Напомним, регионы сами, исходя из объективной ситуации, должны принять решения о том, «какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с Указом Президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан».

«В нашем регионе с одной стороны обстановка достаточно стабильная, мы стараемся контролировать ситуацию, прикладываем максимум усилий. С другой стороны – не исключены случаи подобные тому, когда в Чувашию из Москвы приехала заболевшая женщина. Так что ситуация в любой миг может резко измениться», — отметил Олег Николаев.

«Мы решили дать возможность начать работу производственным организациям, при условии соблюдения всех мер безопасности, как то проведение дезинфекции, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и других. Мы максимально упростили возможность обеспечения легитимности передвижения людей. Вы сами может выдать своим сотрудникам справки, по которым они смогут добираться до места работы. При этом важно, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции, в то время когда не находятся на рабочих местах», — сообщил врио Главы республики.

Руководителей предприятий интересовало, возможно ли получать спецпропуска в электронном виде. А также как поступать с сотрудниками, которые возвращаются в Чувашию из командировок. Олег Николаев еще раз напомнил, что в республике работает горячая линия по номеру 112, куда можно направить свои вопросы и получить оперативный ответ.

Добавим, что сегодня врио Главы Чувашии подписал указ, согласно которому вводится новый комплекс ограничительных мер в связи с продлением режима нерабочих дней.

Режим нерабочих дней сохраняется для всех организаций и учреждений, общественного питания, развлекательного, спортивного и досугового характера.

При этом в ближайшее время Кабинет Министров Чувашской Республики определит организации, имеющие право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней. Руководители предприятий и организаций должны будут обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также выдать работникам, не подлежащим переводу на дистанционный режим работы, справку о привлечении к исполнению трудовых обязанностей.

Соответствующие справки будут выданы и волонтерам, помогающим гражданам, находящимся на режиме самоизоляции.

До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики вводятся дополнительные ограничения в сфере транспорта. Приостановлены все междугородние пассажироперевозки в республике, движение межмуниципального и пригородного транспорта будет ограничено и разрешено с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17 часов до 21 часов.

Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся межрегиональными перевозками, рекомендовано наполовину снизить количество пассажиров в салоне.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, культурных, спортивных рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Приостанавливается работа объектов розничной торговли за исключением аптек, пунктов подключения к услугам связи, магазинов, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости.

Указом утвержден перечень непродовольственных товаров первой необходимости, который состоит из 25 пунктов. В него вошли санитарно-гигиенические маски, антисептики, товары, необходимые для проведения весенне-полевых работ.

Режим самоизоляции обязали соблюдать всех жителей республики старше 65 лет, а также граждан с симптомами ОРВИ, в том числе из групп риска (лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин).

Остальным гражданам рекомендовано оставаться дома, ограничить свои поездки, воздержаться от посещения религиозных объектов. Разрешается выходить из дома на работу, для выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома, в ближайший магазин, аптеку или для выноса мусора, а также для получения экстренной медицинской помощи и в целях ухода за больными и пожилыми родственниками или близкими.

Рекомендовано соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра.

3.04.2029

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