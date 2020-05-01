30 апреля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев в режиме видео-конференц-связи провел очередное совещание с главами администраций районов и городов по обращениям в социальных сетях.

Олег Николаев уделяет большое внимание взаимодействию с жителями республики через социальные сети. Он ежедневно ведет личные аккаунты в Инстаграм, ВКонтакте, Фэйсбуке.

Через соцсети он сообщает о важнейших событиях в стране и регионе. В то же время социальные сети врио Главы региона использует не только для донесения информации, но и как форму обратной связи с жителями.

Озвученные проблемы и чаяния людей находятся на личном контроле Олега Николаева.

В начале сегодняшней видеосвязи врио Главы республики попросил глав администраций районов доложить о результатах выполнения обращений, обозначенных на прошлом совещании.

Глава администрации Батыревского района доложил, что навал мусора в овраге ул. К. Маркса в селе Батырево был ликвидирован в течение 2 суток после обращения.

Аналогичная ситуация была в Марпосадском районе. По информации главы администрации Марпосадского района, на территории, прилегающей к оврагу, порядок наведен. Нижнюю часть оврага обязуются почистить до середины мая.

В ходе сегодняшнего совещания тоже несколько обращений касались темы уборки территорий.

Жители города Алатыря просили ликвидировать несанкционированную свалку, которая образовалась в микрорайоне «Стрелка» в овраге. Кроме того, они сетовали на то, что на улице Белинского долгое время валяются спиленные ветки и отходы. Как заверил глава администрации города, на улице Белинского порядок наведен. Свалку в микрорайоне «Стрелка» обязуются ликвидировать до конца мая.

Из-за отсутствия культуры отдыха в лесу скапливается свалка в зоне пикников. Такая проблема характерна и для Ибресинского района. Об этом рассказали в своем видеообращении Олегу Николаеву неравнодушные жители района.

По словам главы администрации района, свалка уже ликвидирована. Он поблагодарил Олега Николаева за содействие в разрешении вопроса закупки новых евроконтейнеров для мусора, чтобы снабдить ими все площадки.

Олег Николаев подчеркнул, что тема мусора должна быть на постоянном контроле местных властей. Меры воздействия на нарушителей тоже должны быть соответствующими. «Наказание должно быть существенным, если люди, несмотря на созданные условия, сознательно ссорят», — сказал он.

Многие многодетные семьи волнует отсутствие инженерной инфраструктуры на выделенных землях под строительство жилья. Эта тема является проблемной на протяжении нескольких лет. Как отметил глава администрации города Чебоксары, чтобы обеспечить все земли для многодетных инженерной инфраструктурой, понадобится порядка 3,5 млрд рублей. Это огромные средства. При этом, по его оценке, 70% многодетных семей не в состоянии будут построить дома.

Олег Николаев считает, что совмещение возможностей программ, которые поддерживают развитие сельских территорий, могло бы способствовать разрешению данного вопроса.

Врио Главы республики предложил при принятии решений опросить и сами многодетные семьи, чтобы понять, какие территории наверняка будут застраиваться, и наполнять инфраструктурой именно эти площадки.

Еще одним вариантом частичного разрешения вопроса может стать выделение многодетным семьям пустующих участков в деревнях с уже имеющейся инфраструктурой.

В ходе совещания обсуждены и другие вопросы, поступившие в социальные сети.

1.05.2020

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