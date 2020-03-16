Вчера Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта в связи с ситуацией с коронавирусом.

В ЧГСХА режим свободного посещения для обучающихся действует с 16 марта 2020 года.

С 17 марта 2020 г. образовательный процесс в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева будет осуществляться в дистанционной форме.

Чувашский госуниверситет переходит на эту форму образовательного процесса с 17 марта. Расписание занятий не изменяется, меняется только формат обучения. Учебные материалы преподаватели смогут передавать студентам через систему moodlе, по электронной почте, размещать в социальных сетях, на каналах YouTube, также возможны индивидуальные консультации. Важно отметить, что это не карантин и не дополнительные каникулы, университет временно переходит на дистанционную форму образовательного процесса. Пояснения по использованию доступных средств организации дистанционной работы преподавателей и студентов будут размещены дополнительно. Иногородним студентам в связи с переходом на дистанционное обучение не рекомендуется уезжать домой.

Все массовые мероприятия, запланированные к проведению в ЧувГУ, временно будут проходить без зрителей. Это относится к открытым лекциям, конференциям, олимпиадам, экскурсиям, весенним школам, университетским субботам, дням открытых дверей, курсам повышения квалификации и прочим. Дезинфекция учебных корпусов и общежитий будет проводиться по графику.

Студентам и сотрудникам университета следует отменить все зарубежные поездки и командировки до особого распоряжения.

Обучающимся, проживающим в общежитиях, в случае плохого самочувствия следует ограничить контакт с соседями, сообщить о своем состоянии коменданту общежития.

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации при реализации образовательных программ организация контактной работы обучающихся очной формы обучения с 16 марта по 28 марта 2020 года будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде.

Массовые мероприятия в институте в этот период также отменяются.

16.03.2020

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