Напоминаем, что с 19 марта 2020 года согласно постановлению Роспотребнадзора, все лица, прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин. Это решение распространяется на все регионы страны.

В документе отмечается, что после приезда в Россию необходимо незамедлительно сообщить о своем возвращении на специальную горячую линию, организованную в регионах. В сообщении следует указать дату и место пребывания за границей, оставить контактную информацию.

В случае любого ухудшения состояния здоровья нужно будет обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций. Также нужно будет выполнять требования по домашней изоляции (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и другими лицами в течение 14 дней). Работодатели должны оказывать содействие в обеспечении изоляции человека на дому. В случае, если домашняя изоляция невозможна, власти должны ее организовать в условиях обсерватора. В Чувашии обсерватор оборудован в инфекционном корпусе Чебоксарской районной больницы. Прорабатывается вопрос о дополнительном открытии таких временных учреждений.

Напоминаем, получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (8352) 58-24-48, 58-51-66.

Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии (8352) 26-14-14.

21.03.2020

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