Все 47 случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированные 16 апреля, выявлены у контактных лиц. Из них 14 — в Чебоксарах, 9- в Янтиковском районе, 6 — в с. Янтиково, 4 — в с. Порецкое, по 3 — в Вурнарском, Батыревском районах, 2 — в Новочебоксарске, по 1 — в Шумерле, Канаше, Ядрине, Яльчикском, Урмарском, Канашском районах. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Среди тех, кому вчера установлен диагноз, — семь несовершеннолетних, возраст взрослых пациентов от 31 до 86 лет.

Амбулаторное лечение на дому получает 26 человек, у них заболевание проходит в легкой форме. Остальные госпитализированы в боксированные палаты инфекционных стационаров медицинских организаций.

Всего в республике зарегистрировано 126 случаев заражения covid-19. Два пациента выздоровели, один скончался.

17.04.2020

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