11 января в Новочебоксарске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса состоялась церемония открытия чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике, а также Всероссийских соревнований по этому виду спорта на Кубок Главы Чувашской Республики.

Организаторов, участников и гостей состязаний тепло приветствовал Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев, отметивший высокую значимость соревнований легкоатлетов, традиционно открывающих спортивный год в республике. В этом году в них участвуют в общей сложности 848 сильнейших спортсменов из 19 регионов страны.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что в Чувашии легкая атлетика является базовым видом спорта. Ею сегодня занимаются порядка 5 тыс. человек в 25 детско-юношеских спортивных школах, 3-х спортивных школах олимпийского резерва и одном училище олимпийского резерва. «Легкая атлетика – это доступный вид спорта, помогающий человеку быть в хорошей физической форме. Мы строим в республике спортивные объекты, чтобы все желающие в шаговой доступности могли заниматься любимыми видами спорта», — сказал Глава Чувашии.

Он также отметил, что в Чувашской Республике наработан большой опыт проведения соревнований различного ранга. Уже не первый раз за последнее десятилетие республике доверяют проведение главных легкоатлетических соревнований страны. В минувшем году в Чебоксарах состоялся юбилейный 100–й чемпионат России по легкой атлетике. В нынешнем году, в год 100-летия образования Чувашской автономной области, в третьей декаде июня республика примет 101-й чемпионат России по легкой атлетике.

Михаил Васильевич Игнатьев пожелал легкоатлетам наилучших результатов, выразив уверенность, что нынешние соревнования подарят многочисленным любителям «королевы спорта» незабываемые впечатления и привлекут в спортивные секции еще больше юных талантов.

В церемонии открытия также участвовали депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Викторов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов, глава города Новочебоксарска Олег Матвеев, глава администрации города Новочебоксарска Ольга Чепрасова.

Легкоатлетов приветствовали заслуженные мастера спорта СССР заместитель Председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам, олимпийская чемпионка Елена Николаева и чемпионка мира и Европы Алина Иванова, заслуженные мастера спорта России, серебряный призер Олимпийских игр Олимпиада Иванова и бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Андреев.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, успешную многолетнюю тренировочную и воспитательную работу, подготовку членов спортивной сборной команды России по спорту слепых, чемпионов России по спорту слепых звание «Заслуженный тренер Чувашской Республики» присвоено тренеру спортивно-адаптивной школы города Чебоксары Роману Другову.

Знак «Мастер спорта России международного класса» и удостоверение вручили спортсменам спортивно-адаптивной школы города Чебоксары Денису Гаврилову и Александру Николаеву, знак «Мастер спорта России» и удостоверение — спортсмену спортивной школы олимпийского резерва № 8 Минспорта Чувашии Алексею Васильеву.

Михаил Игнатьев и Елена Николаева также наградили первых победителей соревнований.

Всероссийские соревнования на Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике являются личными, проводятся в группе «элита» (взрослые) и «золотой резерв» (юниоры до 20 лет). Спортсмены в группе «элита» разыграют 6 комплектов медалей (бег на 60, 800 и 3000 метров среди мужчин и женщин). В группе «золотой резерв» разыграют 2 комплекта медалей (1500 м).

На окружных состязаниях разыграют тридцать комплектов медалей. В программу соревнования включены бег на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, эстафетный бег 4×200 метров, бег с барьерами на 60 метров, бег с препятствиями на 2000 метров, прыжки в высоту и длину, прыжки с шестом, тройной прыжок, толкание ядра, пятиборье и семиборье.

11.01.2020

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