На республиканской прямой линии по ситуации с коронавирусом сообщили, что передать информацию о себе по прибытии или о лицах, прибывших в Чувашию из других регионов, даже если у них нет симптомов, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.

Если вы вернулись из-за границы или контактировали с заболевшим, нужно соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Это нужно для того, чтобы не распространять инфекцию.

Если вы находились за границей вместе с друзьями или с семьей, можно соблюдать совместный карантин 14 дней в одном помещении или квартире. Чтобы получить больничный лист, необходимо обратиться в больницу по месту жительства.

В ходе прямой линии отмечено, что на нарушителей режима самоизоляции протоколы будут оформлять по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Санкции данной статьи предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц от десяти до пятидесяти тысяч рублей;на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от тридцати тысяч по пятидесяти тысяч рублей;на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.







15.04.2020

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