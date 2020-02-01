Врио руководителя Администрации Главы Чувашии назначен Николай Каргин

1 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал указ, согласно которому временное исполнение обязанностей руководителя Администрации Главы Чувашской Республики возложено на Каргина Николая Юрьевича, первого заместителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальника Управления внутренней политики.

Администрации Главы Чувашской Республики необходимо обеспечить Каргину Николаю Юрьевичу доплату в размере разницы месячного денежного содержания Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики и первого заместителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики.

1.02.2020

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