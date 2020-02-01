Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал указ, согласно которому временное исполнение обязанностей руководителя Администрации Главы Чувашской Республики возложено на Каргина Николая Юрьевича, первого заместителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики – начальника Управления внутренней политики.
Администрации Главы Чувашской Республики необходимо обеспечить Каргину Николаю Юрьевичу доплату в размере разницы месячного денежного содержания Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики и первого заместителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики.
1.02.2020
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