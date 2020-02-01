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Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 27.01.2020

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http://tavanen.ru/разместить-объявление/

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19-55. Пластиковые ОКНА от производителя. Заводское качество. Весенние суперцены От 2800 руб за деревенское окно, у тепленное в три стекла. Немецкая фурнитура. Тел.: 8-927-668- 69-55.

19-252. Кольца колодцев ж/б

D-0,7; 1,0; 1,5.

Бурение колодцев, канализаций и скважин.

К/б блоки от производителя

20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

Доставка.

Тел.: 8-902-327-82-52.

11-64. Бычки (молодняк). Доставка. Тел.: 8-987-126-30-07. 19-715. Продаю сено. Тел.:8-917-652-96-14. 19-701. Продаю бычков-молодняк. Зерно, сено. Доставка. Тел.:8-987-126-30-07. 19-789. Продаю кур, молодки, цесарки. Доставка. Тел.:8-905-029-90-50.



19-205.



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19-262. Ремонт холодильников, стаж более 20 лет. Тел.:8-927-990-46-75.

Поздравления

Юратнӑ та хаклӑ хăтана Геннадий Андреанович Сорокина 60 ҫулхи юбилейпе чун-чӗререн саламлатпӑр. Юман пек ҫирӗп сывлӑх, ҫӑлкуҫ пек тапса таракан вӑй-хал сунатпӑр. Хастарлӑху нихӑҫан та ан иксӗлтӗр, ӗмер сукмакӗ такӑр та вӑрӑм пултӑр.

Саламлаканĕсем : Ывăлĕсемпе кинĕсем, мăнукĕсем, тăхлачи.

19-786 Юратнă шăллăмăра, пиччемĕре, хăтамăра, Шупашкар районĕнчи Колешшара çуралса ÿснĕ, халĕ Шупашкарта пурăнакан Павел Федотович ВАСИЛЬЕВА 65 çул тултарнипе чун-чĕререн саламлатпăр, малашне те ырлăхлă—сывлăхлă пурăнма, ĕçре, спортра çитĕнÿсем, çемьере татулăх сунатпăр. Ывăлупа хĕрÿн çемйисене, мăнукусене, тăванусене ялан савăнтарса пурăн!

Пĕртăван аппăшĕсем Роза Федотова /Шупашкар\, Нина Хакимова /Етĕрне районĕ/, Рая Цветкова /Колешша\, йăмăкĕ Ирина Улянды /Шупашкар\, Хăтăшĕсем Александр Наумов /Вăрмар районĕ\, Николайпа Валерий Ярковсем /Вăрнар, Шупашкар\, тата вĕсен çемйисем.

19-792

«Тăван Ен» хаçат редакцийĕ Екатерина Ивановна Григорьевăна 54 çул тултарнă ячĕпе саламлать. Уйӑх пек ҫутӑ кун-ҫул, ҫурхи хӗвел пек ырӑ кӑмӑл, инҫет ҫул евӗр вӑрӑм ӗмӗр, чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, куҫ тулли телей, тус-тӑвансемпе шакӑлтатса пурӑнма ҫутӑ ӑраскал сунать.

19-791





