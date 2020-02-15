Врио Главы Чувашии Олег Николаев подвёл итоги рабочей недели.

Он рассказал о первом заседании правительства Чувашии в обновлённом составе, на котором Олег Николаев отклонил проект постановления о величине прожиточного минимума в Чувашской Республике за IV квартал 2019 года и выступил с инициативой предусмотреть возможность сохранения величины прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала в случае, если в очередном он снижается. Прежде всего, для того, чтобы сохранить уровень социальной защиты граждан, проживающих в Чувашской Республике.

Также Врио Главы Чувашии на этой недели провел рабочую встречу с первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николаем Федоровым и председателем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Он также сообщил о достигнутых договоренностях в части закупки новых троллейбусов. «За счет экономии нам выделяются 1 млрд 172 млн рублей. Деньги будут направлены на общественный транспорт. Помимо сроков, которые будем ускорять, мы договорились взаимодействовать по производителям, чтобы после поступления денег техника в максимально кратчайшие сроки пришла в Чувашскую Республику и начала обслуживать население», – сказал врио Главы Чувашии.

Олег Николаев сообщил, что на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» сложит с себя полномочия её руководителя. «На этом этапе важно объединить усилия политических, экономических и иных общественных сил для решения важнейших задач развития Чувашской Республики», — резюмировал он.

15.02.2020

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