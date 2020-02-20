19 февраля под председательством врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чувашской Республике.

Олег Николаев подчеркнул, что в соответствии с национальными проектами из федерального бюджета предусмотрены огромные средства для реализации задач социального развития, поддержки экономики, ее диверсификации.

«Когда выделяются такие деньги, очень важно обеспечение прозрачности всех процедур, эффективности их использования. Должны появляться конкретные объекты социальной инфраструктуры, коммунальной сети, дорожной сети, которые будут удовлетворять всем современным требованиям и напрямую влиять на улучшение качества жизни населения», – отметил он.

Участники комиссии заострили внимание на вопросах качества выполнения работ в рамках проектов, реализуемых по направлениям формирования комфортной городской среды и благоустройства, рассмотрели факты нерационального использования выделенных средств.

Врио Главы Чувашии поручил Минстрою региона усилить контроль за процессом формирования проектно-сметной документации, совместно с Минфином республики принять четкий и понятный порядок использования сэкономленных средств. От глав администраций муниципалитетов потребовал проинвентаризировать объекты благоустройства, выполненные в 2019 году, и до 15 мая устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств.

«Есть необходимость усилить контроль со стороны общественности. Об этом мы разговаривали и с представителями общероссийского народного фронта. Контроль необходим на всех этапах контрактного цикла: от проектирования до ввода в эксплуатацию и в течение эксплуатации в рамках гарантийного срока», – считает Олег Николаев.

«Оплаты за невыполненные работы быть не должно. За такое будем бить больно. По тем фактам, которые были, прошу разобраться. Нужно наказать виновных. А в дальнейшем – надо ужесточить за этим контроль», – заявил врио Главы региона.

20.02.2020

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