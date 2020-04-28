Врио Главы Чувашии поручил выплатить медикам свыше 9 миллионов рублей из республиканского бюджета. Об этом Олег Николаев заявил во время онлайн-встречи с сотрудниками службы скорой медицинской помощи. От имени жителей республики и себя лично он поздравил медработников с профессиональным праздником. И очень кстати подкрепил слова денежным подарком.

— Свой праздник — День работников скорой медицинской помощи — вы отмечаете в достаточно сложных, напряженных условиях. Вы, как обычно, на передовой, спасаете жизни людей и, надо сказать, отлично справляетесь с этой работой. Спасибо вам за это! А перед нами стоит задача — не оставить без внимания тех медицинских сотрудников, которые не охвачены теми решениями, которые сформулировал и уже принял Президент России Владимир Путин. Эту работу с вами вместе мы проделаем, необходимые решения в ближайшее время примем. За апрель сумма выплат из республиканского бюджета составит 9 млн 300 тысяч рублей, — сказал Олег Николаев.

Дело в том, что по решению Президента страны Владимира Путина регионы получат межбюджетные трансферты для обеспечения доплат к заработной плате медиков, которые непосредственно участвуют в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В Чувашию на стимулирующие выплаты таким врачам поступят 127 млн рублей федеральных средств. Но есть категории медицинских работников, которые не вошли в этот федеральный список. Их и поручил поддержать Олег Николаев, но уже средствами из регионального бюджета.

28.04.2020

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