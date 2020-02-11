Информация от имени врио Главы Чувашской Республики размещалась в аккаунте @oleg_nikolaev_chuvashia, но при этом не была инициирована и согласована ни с самим Олегом Николаевым, ни с его окружением. Этот факт необходимо учитывать при оценке и выводах о работе врио Главы Чувашской Республики, сделанных на основе размещенных в этом аккаунте материалов.

В настоящее время в социальных сетях официальными аккаунтами Олега Николаева являются: Вконтакте и Facebook.

«Появление таких фальшивых аккаунтов в Администрации Главы Чувашской Республики я расцениваю как запрос общества на получение информации из удобных источников, — отметил врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев,— в связи с этим сообщаю, что открыт мой официальный аккаунт в Instagram @oanikolaev1969. Его наполнение начнется в ближайшее время».

11.02.2020

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