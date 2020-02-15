На официальном портале органов власти опубликовано обращение врио Главы Чувашии Олега Николаева в день годовщины вывода войск из Афганистана.

Хисеплӗ ентешӗмӗрсем!

Паян эпир совет ҫарӗсене Афганистан территорийӗнчен илсе тухни 31 ҫул ҫитнине паллӑ тӑватпӑр. Ҫак кун 15 пин ытла совет салтакӗсен пурнӑҫне татнӑ вӑрҫӑ вӗҫленнӗ. Вӗсен паттӑрлӑхӗпе чысне сума суса эпир Раҫҫейри интернационалист салтакӗсем халӑх асӗнче пулнине паллӑ тӑватпӑр.

Афганистанри ҫапӑҫусенче Чӑваш Енре пурӑнакан 4,5 пин ҫын хутшӑннӑ, вӗсенчен 115-шӗ вилнӗ, тӑваттӑшӗ хыпарсӑр ҫухалнӑ. Хаяр ҫапӑҫусенче пирӗн ентешсем калама ҫук чӑтӑмлӑ, паттӑр пулнине кӑтартнӑ. Эпир вӗсенпе тивӗҫлипех мухтанатпӑр.

Интернационалистсем тата ветерансем нумайӑшӗ унчченхи пекех стройра. Вӗсем ҫар ҫыннисен юлташлӑхӗн чи лайӑх йӑли-йӗркине упраҫҫӗ, ҫамрӑксене патриотла воспитани парас ӗҫе хастар хутшӑнаҫҫӗ.

Афганистанпа Ҫурҫӗр Кавказ тата Тӑван Ҫӗршыв тулашӗнчи ытти хирӗҫӳсенче хутшӑннисене, ҫавӑн пекех вӗсен ҫемйисене пурне те ҫирӗп сывлӑх тата нумай ҫул хушши телейлӗ пурнӑҫпа пурӑнма чун-чӗререн ӑнӑҫу сунатӑп.

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн

тивӗҫӗсене вӑхӑтлӑха пурнӑҫлакан Олег Николаев

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы отмечаем 31-ю годовщину вывода советских войск с территории Афганистана. В этот день закончилась война, унёсшая более 15 тысяч жизней советских солдат. Отдавая дань уважения их мужеству и чести, мы отмечаем День памяти воинов-интернационалистов в России.

В боевых действиях в Афганистане принимали участие 4,5 тысячи жителей Чувашии, 115 из них погибли, четверо пропали без вести. Мы искренне гордимся теми, кто с честью и достоинством прошел огонь «горячих точек». В ожесточенных боях наши земляки проявили беспримерную стойкость, храбрость, несгибаемый боевой дух.

Многие воины-интернационалисты и ветераны по-прежнему в строю. Они сохраняют и приумножают лучшие традиции боевого братства, активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

Всем, кто прошёл испытание Афганистаном, Северным Кавказом и другими локальными конфликтами за пределами нашей Родины, а также их семьям искренне желаю крепкого здоровья и долгих лет счастливой мирной жизни.

Временно исполняющий обязанности

Главы Чувашской Республики Олег Николаев

15.02.2020

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