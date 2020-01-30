30 января в Большом зале Дома Правительства полномочный Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

В церемонии приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республике, члены Кабинета Министров Чувашии, депутаты Государственного Совета республики, руководители органов местного самоуправления, представители общественности и средств массовой информации.

В своем выступлении врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и определил первоочередные задачи.

«Конечно же, нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на повышении эффективности реализации мероприятий национальных проектов, достижении национальных целей, которые обозначил нам Президент России в своем майском указе, усилил и расширил их масштабы в своем Послании Федеральному Собранию в текущем году», — подчеркнул Олег Николаев.

Главной задачей является повышение доходов населения, улучшение качества жизни каждого человека, каждого гражданина страны, жителя республики. Этого можно добиться, если будет эффективно развиваться экономика. Здесь должны быть очень четкие слаженные действия органов исполнительной власти и муниципальных образований Чувашской Республики, бизнеса, общественных объединений, представляющих общество в целом.

«Как отметил Президент страны в своем Послании — Россия должна запустить новый инвестиционный цикл. Это, наверное, главная вещь. Для того, чтобы это обеспечить, мы все вместе должны объединить усилия. Все институты современного гражданского общества должны объединиться, на мой взгляд, на главном — на том, чтобы каждый день мы могли сделать что-то полезное для республики, использовали каждый рубль нашего бюджета, максимально эффективно и создавали те условия жизни, которые реально чувствовали бы люди в виде построенных дорог, жилья и других объектов инфраструктуры», — сказал врио Главы Чувашии.

Он также констатировал необходимость синхронизации планов развития крупных предприятий республики, с тем, чтобы они выступали локомотивами экономики и тем самым создавали возможности для развития малого и среднего бизнеса. В этом случае будет достигаться максимальный эффект как для развития самих предприятий, так и для создания эффективной социальной инфраструктуры республики.

«Здесь очень важная задача, прежде всего органов исполнительной власти и муниципалитетов, — всячески поддерживать предпринимательскую инициативу, находить хорошие идеи, которые могли бы в кратчайший срок трансформироваться в конкретные производственные процессы, в создание новые рабочие места. Для этого очевидно надо повышать эффективность всех объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и иных институтов развития, которые существуют как на территории Чувашской Республики, так и в масштабе Российской Федерации», — резюмировал Олег Николаев.

По его мнению, в данном случае очень важна трехсторонняя связь, соединение науки, деятельности органов исполнительной власти и бизнеса. На основе этой связи будут разрабатываться научно-обоснованные планы развития, создаваться возможности развития кадрового потенциала республики, реализации современных инновационных проектов.

«Если мы таким образом сможем организовать нашу работу и объединим всё для решения этой задачи, объединим возможности и усилия каждого, независимо кто где находится, мы сможем добиться хороших результатов за достаточно короткие сроки. Я так понял задачу, поставленную передо мной президентом, и в таком ключе намерен организовать свою работу», — подытожил Олег Николаев.

30.01.2020

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