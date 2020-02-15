15 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаеввстретился с генеральным директором ООО «МегаМикс» Василием Фризеноми генеральным директором агрохолдинга «Юрма» Сергеем Разаевым.

Стороны обсуждали план развития птицеводческой компании «Юрма», собственником которой в прошлом году стала группа компаний «МегаМикс».

Олег Николаев отметил, что крупнейшая птицеводческая компания «Юрма» входит в перечень социально значимых предприятий Чувашской Республики.

Он поблагодарил предпринимателей за реализацию серьезных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих производственных объектов.

В ходе беседы врио Главы Чувашии затронул вопросы экологической безопасности и проблему загрязнения воздуха в окрестностях Чебоксар, рядом с которыми находятся предприятия «Юрмы». Тема часто поднималась жителями города, которым доставлял дискомфорт неприятный запах, вызванный некачественной утилизацией отходов производства.

Сергей Разаев отметил, что сейчас этот вопрос решается в нескольких направлениях. Агрохолдингом выполняются все взятые на себя обязательства перед Росприроднадзором по освобождению пометохранилищ. Работа будет завершена в апреле этого года. Вывозимое органическое удобрение – перепревший птичий помет – безопасно для объектов окружающей среды и реализуется фермерам Чувашской Республики и Республики Марий Эл.

Кроме того, новый инвестор ввел в эксплуатацию два цеха по компостированию помета мощностью 20 тыс. тонн в год. В будущем агрохолдинг намерен достроить завод по переработке помета в гранулированные удобрения. По словам Олега Николаева, реализация данного проекта будет способствовать решению задач по переходу на экономику замкнутого цикла, о чем в своем Послании Федеральному Собранию говорил Президент России Владимир Путин.

Предприниматели также попросили правительство республики помочь с решением инфраструктурных вопросов в части обустройства подъездов к предприятиям холдинга в Чебоксарском и Алатырском районах.

15.02.2020

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