Врио Главы Чувашии находится в рабочей командировке в г. Санкт-Петербург. В рамках своего визита в северную столицу Олег Николаев примет участие в совещании с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, где будут обсуждены вопросы газификации Чувашской Республики. Затем в Москве в Министерстве экономического развития Российской Федерации пройдет рабочая встреча по вопросам создания новых территорий опережающего социально-экономического развития в Чувашии.
9.07.2020
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