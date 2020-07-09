Врио Главы Чувашии находится в рабочей командировке

9 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио Главы Чувашии находится в рабочей командировке в г. Санкт-Петербург. В рамках своего визита в северную столицу Олег Николаев примет участие в совещании с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, где будут обсуждены вопросы газификации Чувашской Республики. Затем в Москве в Министерстве экономического развития Российской Федерации пройдет рабочая встреча по вопросам создания новых территорий опережающего социально-экономического развития в Чувашии.

9.07.2020

www.tavanen.ru

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