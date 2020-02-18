Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Чебоксарского района Чувашской Республики. Членами комиссии назначены спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова, заместитель начальника Управления внутренней политики администрации Главы Чувашии Евгений Маскин, заместитель председателя комитета Госсовета Чувашии Константин Степанов, председателя Чувашской республиканской территориальной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (по согласованию) Василий Харитонов.

Комиссия будет состоять из 8 человек, из которых 4 из района — депутаты Валерий Васильев, Сергей Романов, председатель Общественного совета района Ростислав Данилов, заведующий сектором кадровой работы отдела организационно-контрольной работы администрации района Людмила Григорьева.

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18.02.2020

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