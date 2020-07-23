В Чебоксарах на Красной площади фонтан будет работать в динамичном режиме в начале каждого часа в течение 20 минут. Включение – в 10 часов, светомузыкальная программа – по вечерам, с 18:00 до 22:00. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Напоминаем вам, что вода в фонтане техническая — то есть фильтрованная, но НЕ питьевая. Как отмечают специалисты, высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов. Купание в фонтане и употребление воды может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторным заболеванием, конъюнктивитами. Также высока вероятность заражения энтеровирусными и ротавирусными инфекциями.