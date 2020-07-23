Время работы фонтана на Красной площади Чебоксар изменили

23 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чебоксарах на Красной площади фонтан будет работать в динамичном режиме в начале каждого часа в течение 20 минут. Включение  – в 10 часов, светомузыкальная программа – по вечерам, с 18:00 до 22:00. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Напоминаем вам, что  вода в фонтане техническая — то есть фильтрованная, но НЕ питьевая.  Как отмечают специалисты, высокая температура воздуха способствует  размножению микроорганизмов. Купание в фонтане и употребление воды  может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторным заболеванием, конъюнктивитами. Также высока вероятность заражения энтеровирусными и ротавирусными инфекциями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости