30 января временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев ответил на вопросы репортера программы «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым федерального телеканала «НТВ» и корреспондента информагентства «РИА Новости».

Олег Николаев обозначил ключевые и первостепенные задачи, которые ставит перед собой на новом посту, а также рассказал о принципах формирования команды и планах на ближайшую перспективу.

Врио Главы Чувашии подчеркнул, что в ближайшее время собирается детально изучить Комплексную программу ускоренного развития Чувашской Республики, с тем, чтобы эффективно реализовать потенциал, имеющийся в регионе. «Нам надо оценить наши внутренние резервы, прежде всего проекты, которые имеются в потенциале республики», — пояснил он.

В работе в первую очередь акцент будет сделан на решении задач, стоящих перед органами власти в разрезе реализации нацпроектов.

«На сегодняшний день цель такая, чтобы каждый человек, который живет в Чувашской Республике, почувствовал, что он реально влияет на ситуацию как минимум на территории, которой он проживает. И что его слышат, его действия приносят результат. Организовать работу таким образом, чтобы все люди консолидировались вокруг решения конкретных задач, — это будет главным индикатором в деятельности руководителя республики», — подчеркнул временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

31.03.2020

www.tavanen.ru