В Минздраве Чувашии сообщили, что из зарегистрированных 13 апреля 15 новых случаев заражения covid-19 — десять пациентов и один сотрудник Второй городской больницы (Чебоксары), которые выявлены в ходе тестирования, после перевода медорганизации в режим обсерватора. Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у двух контактных лиц и одного приезжего (Яльчикский район). Еще один гражданин выявлен в ходе тестирования лиц старшего возраста (Чебоксары).
Возраст пациентов — от 35 до 86 лет.
13.04.2020
www.tavanen.ru
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