Во Второй городской больнице выявлены 11 новых случаев коронавируса

13 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Минздраве Чувашии сообщили, что из зарегистрированных  13 апреля 15 новых случаев заражения covid-19 — десять пациентов и один сотрудник Второй городской больницы (Чебоксары), которые выявлены в ходе тестирования, после перевода медорганизации в режим обсерватора. Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у двух контактных лиц и одного приезжего (Яльчикский район). Еще один гражданин выявлен в ходе тестирования лиц старшего возраста (Чебоксары).
Возраст пациентов — от 35 до 86 лет. 

 

13.04.2020

www.tavanen.ru 
 

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