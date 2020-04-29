28 апреля в Чувашии прошел финальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года Чувашии – 2020». В связи с проводимым по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева в республике комплексом мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции финал впервые прошел в режиме онлайн.

Пятерка лауреатов конкурса «Воспитатель года Чувашии- 2020» была определена по результатам заочного и очного туров, набравшие наибольшее количество баллов: Марина Васильева, воспитатель чебоксарского детского сада № 106 «Кораблик»; Наталия Васильева, учитель-логопед новочебоксарского детского сада № 25 «Гнездышко»; Екатерина Николаева, воспитатель детского сада № 3 «Зоренька» Урмарского района; Елена Николаева, воспитатель канашского детского сада №2;Надежда Степанова, воспитатель Кугесьского детского сада «Пурнеске» Чебоксарского района.

Финалистов приветствовал министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев. Он отметил: «Конкурс «Воспитатель года» — это яркое событие не только в жизни системы дошкольного образования Чувашии, это демонстрация высокого уровня профессионализма наших педагогов. На конкурсе происходит живой обмен опытом, эффективными образовательными практиками с целью распространения лучших в других детских садах республики».

Глава ведомства подчеркнул: «Степень ответственности воспитателей крайне высока. Люди доверяют вам самое дорогое — своих детей, От вас, вашего внимания и компетентности во многом зависит развитие творческих способностей и индивидуальных качеств каждого ребенка». Сергей Петрович пожелал финалистам удачи.

В режиме онлайн пять финалисток отвечали на вопросы модератора конкурсного испытания «Ток-шоу», заведующего отделением дополнительного образования и профессионального обучения Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В Никольского, сертифицированного эксперта по компетенции «Дошкольное воспитание» Натальи Васильевой: Что Вас привело в профессию? Чем замечательна и чем сложна ваша профессия? Какими качествами должен обладать современный воспитатель? Как изменилась система дошкольного образования в XXI веке и что пришлось изменить в себе?

Победитель республиканского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года — 2020» будет объявлен на церемонии торжественного чествования победителей республиканских профессиональных конкурсов «Учитель года Чувашии», «Воспитатель года Чувашии», «Самый классный классный», «Социальный педагог года», «Педагог-психолог года», «Педагогический дебют».

Главной наградой лучшему воспитателю станет премия Главы Чувашской Республики 100 тысяч рублей.

28.04.2020

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