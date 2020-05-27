Сегодня врио главы Чувашии Олег Николаев в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципалитетов по обращениям в социальных сетях. Одно из них — закрытие Карачуринской школы, здание которой построено в 1914 году. В настоящее время в ней обучаются 77 учеников.

Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев сообщил, что школа в д.Большие Карачуры нужна, рассматривается для строительства за основу проект школы в Канашском районе. Стоимость проекта школы на 165 мест — около 200 миллионов рублей. Пока детей предлагают перевозить в близлежащие школы.

Олег Николаев спросил, каковы сроки строительства школы. Он отметил, что посещал школу три года назад. Николаев призвал ускорить работы по организации перевозки детей, сохранению учительского состава. Хорасев сообщил, что три учителя переводятся в Большекатрасьскую школу.

Вопрос по организации учебного процесса, подготовке документации по строительству школы передан на контроль Минобразования Чувашии. Срок — один месяц.

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27.05.2020

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