В минувшую субботу на базе физкультурно-спортивного комплекса «Хастар» в Красночетайском районе в шестой раз прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Почетного работника общего образования Российской Федерации Юрия Шереметьева. В этом году в поединках приняли участие более 160 борцов не только из Чувашии, но и из Удмуртии, Ульяновска и Ивановской области. В течение насыщенного соревновательного дня были разыграны 12 комплектов наград в 4 возрастных группах. Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

В группе мальчиков 10-11 лет лидером «Серебро» — у Александра Семенова из Чебоксарского района (в/к 26 кг), третье место занял Сергей Казаков (в/к 32 кг).

Две медали среди юношей 14-15 лет на счету спортсменов Чебоксарского района – «серебро» у Артема Ильина (в/к 40 кг), «бронза» за Никитой Григорьевым (в/к 50 кг).

В весовой категории 40 кг третье место пьедестала почета заняла Дарья Кудряшова из Чебоксарского района.

По результатам соревнований все победители и призеры получили заслуженные дипломы и медали соответствующих степеней.

15.01.2020

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