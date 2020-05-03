С 31 марта волонтерами Чувашии было принято более 9800 и отработано более 8800 заявок о помощи от жителей республики. Волонтеры оперативно выполняют заявки населения, поступающие на федеральную, республиканскую и муниципальные «горячие линии» по оказанию помощи (закупка продуктов питания, медикаментов и т.д.) Об этом сообщает Минобразования Чувашии.
Чтобы получить помощь необходимо позвонить на «горячие линии» по номерам:
Ресурсный центр добровольчества/Чувашия «Мывместе»: 8-800-200-34-11;
Волонтерский штаб г. Чебоксары 23-32-23;
Волонтерский центр партии «Единая Россия» 62-25-56; Whata App по номеру 8-937-017-02-40
Напомним, Ассоциация волонтерских центров совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Общероссийским народным фронтом реализуют федеральный проект «МыВместе». (hhtps://мывместе2020.рф).
В республике проект «МыВместе» реализуется на базе Центра молодежных инициатив, где ведется работа регионального штаба волонтеров, председателем которого является руководитель Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики».
3.05.2020
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