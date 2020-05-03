Волонтеры Чувашии отработали уже более 8800 заявок

3 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

С 31 марта волонтерами Чувашии было принято более 9800 и отработано более 8800 заявок о помощи от жителей республики. Волонтеры оперативно выполняют заявки населения, поступающие на федеральную, республиканскую и муниципальные «горячие линии» по оказанию помощи (закупка продуктов питания, медикаментов и т.д.) Об этом сообщает Минобразования Чувашии. 

Чтобы получить помощь необходимо  позвонить на «горячие линии» по номерам:

Ресурсный центр добровольчества/Чувашия  «Мывместе»: 8-800-200-34-11;

Волонтерский штаб г. Чебоксары 23-32-23;

Волонтерский центр  партии «Единая Россия» 62-25-56; Whata App по номеру 8-937-017-02-40

Напомним,  Ассоциация волонтерских центров совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Общероссийским народным фронтом реализуют федеральный проект «МыВместе». (hhtps://мывместе2020.рф).

В республике проект «МыВместе» реализуется на базе Центра молодежных инициатив, где ведется работа регионального штаба волонтеров, председателем которого является руководитель Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики».

3.05.2020

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