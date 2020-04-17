Чувашская Митрополия, главный государственный санитарный врач по Чувашской Республике, республиканский оперативный штаб по коронавирусу под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева приняли решение закрыть для свободного доступа все храмы на Пасху. Это связано с ростом числа заболевших в республике.

В Чебоксарах к работе по доведению информации до населения подключились управляющие компании, перевозчики, операторы телекоммуникационных систем, социальные сети.

Объявления расклеены на подъездах, предупреждения звучат в общественном транспорте, на территориях у входов в храмы выставлены информационные щиты, на электронных табло на остановках транспорта – бегущая строка.

Праздничную службу проведет Глава Чувашской Митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Пасхальное богослужение можно будет посмотреть в эфире «Национального телевидения Чувашии», региональном эфире «Общественного телевидения России», а также на сайте и YouTube-канале Национальной телерадиокомпании Чувашии. Кроме того, трансляция будет доступна слушателям «Национального радио Чувашии». Начало – 18 апреля в 23:30 по московскому времени. Ориентировочно праздничная служба завершится в 02:30.

17.04.2020

www.tavanen.ru