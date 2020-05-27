Возле рынка «Южный» сбит мальчик

27 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вчера в столице Чувашии в 19 часов возле рынка «Южный» водитель автобуса МАЗ допустил наезд на ребенка 2015 года рождения. Мальчик выскочил на дорогу вне пешеходного перехода. Госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии. 

 

 

 

27.05.2020

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