View this post on Instagram

Сегодня в 19 часов возле рынка "Южный" водитель автобуса МАЗ допустил наезд на ребенка 2015 года рождения. Мальчик выскочил на дорогу вне пешеходного перехода. Госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга". Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Уважаемые взрослые! Находясь с ребенком дошкольного возраста на улице,крепко держите его за руку!