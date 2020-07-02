Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Бараевой Софьи Дмитриевны, 2005 года рождения, с целью установления её местонахождения следственным путем.
По данным следствия, в период с 23 часов 16 июня до 03 часов 17 июня 2020 года Бараева Софья Дмитриевна ушла из дома в городе Шумерля и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской республике просит граждан оказать содействие в поиске несовершеннолетней.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы крашеные, имеют красноватый оттенок, глаза серо-голубого цвета.
Особые приметы: хриплый голос.
Была одета: куртка джинсовая бледно-голубая, джинсы серые длиной выше щиколоток, кроссовки черные на шнурках, кофта с капюшоном.
Если вам известно что-либо о местонахождении Бараевой Софьи Дмитриевны, просим сообщить по телефонам: (8352) 66-24-88 (отдел криминалистики СУ СКР по Чувашии), (83536) 2-68-87 (Шумерлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Чувашии) или 02, 102 (МВД по Чувашской Республике).
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