Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено новое уголовное дело в отношении директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, являющегося депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог – 4 эпизода) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году в городе Чебоксары он получил взятку на общую сумму более 5 миллионов 400 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, с которым ранее заключил договор на капитальный ремонт общежития техникума, а затем подписывал фиктивные документы, в которых содержались заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, в то время как реальный их объем был значительно меньше.

Как сообщает СУ СК РФ по Чувашии, ранее в отношении директора указанного техникума было возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата – 5 эпизодов), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог – 6 эпизодов), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере – 3 эпизода).

В частности, как следует из их материалов, в 2018-2019 годах он за счет средств возглавляемого учреждения на общую сумму более 640 тысяч рублей приобретал туристические путевки в Словению, Германию, а также в санаторий на территории Чувашской Республики, где проводил отдых со своей супругой.

Кроме того, в 2018-2019 годах обвиняемый от имени техникума заключал договоры с вышеуказанным индивидуальным предпринимателем и коммерческой организацией на выполнение ремонтных работ в помещениях техникума. В последующем, зная о том, что подрядчиками в действительности выполнена лишь их малая часть, он подписывал фиктивные документы, на основании которых на их счета переводились денежные средства. При этом часть работ на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей были выполнены силами самого техникума и студентов этой образовательной организации под видом прохождения ими производственной практики. А еще более 900 тысяч рублей подрядчики направляли на оплату приобретенных подозреваемым для личных нужд пластиковых окон, бытовой техники, предметов мебели и других товаров. В этой части действия фигуранта дела квалифицированы как получение взяток в крупном размере.

Также следователи установили факт незаконной оплаты услуг мобильной связи супруги обвиняемого в 2017-2019 годах на общую сумму более 60 тысяч рублей, а также покупки для нее в ноябре 2019 года мобильного телефона стоимостью более 18 тысяч рублей за счет средств техникума.

В настоящее время все возбужденные уголовные дела соединены в одно производство. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших. Уже проведено более 20-ти обысков, выемок, осмотров мест происшествия. Назначен комплекс судебных компьютерно-технических экспертиз. По ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого (жилые и нежилые помещения, земельный участок и др.) на общую сумму более 6,5 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что выявление указанных фактов и пресечение незаконной деятельности обвиняемого стало возможным в результате эффективного взаимодействия следственных органов следственного управления СК России по Чувашской Республике с Управлением ФСБ России по Чувашской Республике и прокуратурой Чувашской Республики.

Процессуальные решения о возбуждении уголовных дел признаны прокурором законными и обоснованными.

11.03.2020

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