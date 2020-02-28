Военно-патриотический клуб «Берет» создаст мюзикл об участниках ВОВ из Чувашии

28 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Подведены итоги конкурса Фонда президентских грантов. Военно-патриотический клуб «Берет» чебоксарской школы № 40 вошел в число победителей и получит грант Президента Российской Федерации. Проект «Чувашия помнит…»  предполагает организацию и проведение цикла мероприятий для детей и подростков, направленных  на сохранение памяти об уроженцах Чувашии, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, и привлечение внимания к вкладу Чувашии в победу над фашизмом. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Итогом станет создание и представление театральной постановки (мюзикла) об уроженцах Чувашии, ушедших на фронт, и вкладе нашей республики в победе над немецкими захватчиками.

Всего в мероприятиях проекта примут участие не менее 5000 человек.

28.02.2020

www.tavanen.ru

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