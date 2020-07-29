27 и 28 июля 2020 года проведено обследование дна водоемов сельских поселений Чебоксарского района. Оно проводилось водолазами КУ «Чувашская Республиканская поисково-спасательная служба» ГКЧС Чувашии. В ходе обследования из водоемов извлечены посторонние предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья купающихся.

Напомним, что 20 июля врио Главы Чувашии Олег Николаев в режиме видео-конференц-связи провел внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание было инициировано из-за резкого роста количества несчастных случаев на водоёмах с наступлением жаркой погоды. Так, по данным Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии, на 20 июля на водоёмах зарегистрировано 20 происшествий, в результате которых утонули 19 человек, в том числе двое детей. Основная причина несчастных случаев среди взрослых граждан – купание в запрещенных местах в состоянии алкогольного опьянения. При таких обстоятельствах погибли 13 человек.

Наиболее сложная ситуация складывается в Моргаушском районе. Там утонули 9 человек.

Начальник отдела безопасности ГУ МЧС России по Чувашской Республике Герман Майков отметил недостаточную работу муниципалитетов по оборудованию мест для купания.

«Что касается пляжей, только Чебоксары хорошо отработали. Остальные городские округа приходилось просить, напоминать не раз», — подчеркнул Герман Майков.

По его словам, с оборудованием мест для купания дела обстоят еще хуже. Сельские поселения вовсе не торопились их создавать, длительное время не подавали заявку на водолазное обследование водоемов. «Только после 7 июля, когда врио Главы республики Олег Николаев на совещании по вопросу обеспечения безопасности людей на водоёмах в летний купальный период лично напомнил о необходимости подготовить такие места, посыпались заявки в поисково-спасательную службу на работу водолазов. И водолазы начали «разрываться» между работой по утопленникам и обследованием водоемов», — сетовал начальник отдела безопасности ГУ МЧС РФ по ЧР.

Справочно

Купание в холодной воде может привести к судорогам — резкому и очень болезненному сокращению мышц. Это очень опасно: судороги – одна из основных причин гибели на воде! Купание в непрогретой воде опасно не только судорогами. Когда, нагревшись на солнце, человек резко погружается в ледяную воду, может произойти остановка сердца или сухое утопление – когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания. Немало происшествий связано с нырянием в незнакомом месте. На дне могут быть ямы, коряги, камни и другие посторонние предметы.

Спасатели настойчиво рекомендуют воздержаться от распития алкоголя на берегу – купание в нетрезвом виде выступает главной причиной гибели людей на воде. В состоянии алкогольного опьянения человек теряет контроль над собой и своими действиями, и тем более не может нести никакой ответственности за жизнь другого человека.

Особый контроль нужен за малолетними детьми – они могут утонуть почти мгновенно. От вас, от того, как вы сами относитесь к своей безопасности на воде, зависит, как к нему будут относиться ваши дети!

КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» обращается к жителям с просьбой не оставлять детей без присмотра!

В экстренном случае позвонить на единый номер вызова экстренных служб «112».