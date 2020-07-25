Ленинский районный суд г.Чебоксары вынес приговор по уголовному делу в отношении 62–летнего жителя г.Чебоксары. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что водитель троллейбуса, двигаясь по направлению движения транспортных средств, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Осужденный вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил осужденному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.