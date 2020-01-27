25 января около 20 часов на бульваре Солнечном в Чебоксарах инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары остановили водителя автомашины «БМВ». 23-летний молодой человек за рулем иномарки буксировал пластиковый контейнер для мусора, в котором находилась девушка. Видеоролик с инцидентом очевидцы разместили в сети Интернет.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, за перевозку пассажира вне салона автомобиля водитель «БМВ» привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ. Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в отдел полиции.

27.01.2020

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